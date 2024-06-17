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+375297262853
отдых на браславах

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Отель SHEPELEV_HOUSE

Отдых на берегу живописного озера Прутас  с уютными апартаментами и
просторными террасами в Витебской области, 48 км от Браслава!

Оставьте все заботы позади и отправляйтесь навстречу незабываемому отдыху на берегу озера Прутас!

Наши номера

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Просторные апартаменты для пяти человек

Предлагаем вам великолепные апартаменты, идеально подходящие для семейного отдыха или путешествий в большой компании. Насладитесь комфортом и уютом в просторном и светлом помещении, рассчитанном на размещение до пяти человек.

Особенности апартаментов:

Просторные и светлые апартаменты с продуманной планировкой, создающие комфортные условия для проживания до 5 гостей.
Удобная гостиная зона с мягкой мебелью, телевизором.
Полностью оборудованная кухня, позволяющая готовить любимые блюда прямо в апартаментах.
Спальня с удобной кроватью, гостиная с раскладным диваном и креслом-кроватью, постельным бельем и вместительными шкафами.
Современная ванная комната с душевой и стиральной машиной.
Терраса с потрясающим видом на озеро Прутас.

  • Удобства и услуги:
  • Бесплатная парковка
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Стиральная машина
  • Утюг и гладильная доска
  • Горячая вода
  • Бытовая техника
  • Сетки от насекомых на окнах

200 BYN

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Уютные апартаменты для троих человек

Предлагаем комфортабельные апартаменты, идеально подходящие для семейных поездок или путешествий с друзьями. Насладитесь отдыхом в просторном и светлом помещении, рассчитанном на размещение до трех человек.

Особенности апартаментов:

Комната с удобными двуспальным диваном, креслом-кроватью и телевизором.
Встроенная кухня с холодильником, плитой, микроволновой печью, духовым шкафом.
Собственная ванная комната с душем.
Терраса с потрясающим видом на озеро Прутас.

  • Удобства и услуги:
  • Бесплатная парковка
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Стиральная машина
  • Утюг и гладильная доска
  • Горячая вода
  • Бытовая техника
  • Сетки от насекомых на окнах

150 BYN

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отдых на браславских озерах
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Все необходимое для комфортного отдыха

Уютные апартаменты: сделают ваш отдых по-настоящему комфортным. Современный интерьер, удобные кровати и все необходимые удобства обеспечат вам чувство домашнего тепла и уюта.

отдых на браславах

В каждом домике – собственный мангал, готовый к вашим кулинарным экспериментам. В вашем распоряжении – качественная решетка и запасы ароматных дров, которые подарят неповторимый вкус вашим блюдам. Добавьте к этому уголь (за отдельную плату) – и ужин на свежем воздухе станет настоящим праздником для души и тела.

Просторные террасы: откроют потрясающие виды на озеро Прутас. Здесь вы сможете наслаждаться завтраками на свежем воздухе, вечерними посиделками с друзьями или просто нежиться в лучах заходящего солнца.

Представьте: теплые солнечные лучи, ласковый бриз, шелест листвы и мерный плеск воды. Вы сидите на просторной террасе, наслаждаясь чашечкой ароматного кофе, с видом на живописное озеро Прутас!

Озеро Прутас: прекрасное место для рыбалки, купания, катания на лодках и просто спокойных прогулок. Чистый воздух, прекрасная природа и умиротворяющая атмосфера подарят вам заряд энергии и незабываемые впечатления.

Галерея

УСЛУГИ

Можно с домашними животными – разовый платеж от 30 BYN

  • Парковка, автостоянка
  • Баня
  • Мангал
  • Терраса
  • Бытовая техника
  • Эл. чайник
  • Холодильник
  • Утюг, гладильная доска
  • Микроволновка
  • Горячая вода
  • Сетки от насекомых на окнах
отдых на браславах
отдых на браславских озерах
ПРОКАТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
  • Озеро
  • Рыбалка
  • Лодка
  • Sup-доски
  • Лес
  • Пешие прогулки
  • Велосипедные прогулки

Ну и Какой же отдых без бани!

Баня – неотъемлемая часть русского отдыха. Это место, где можно расслабиться, оздоровиться и приятно провести время в компании друзей или семьи.

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отдых на браславских озерах

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КАК ДОБРАТЬСЯ.
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ: МАРШРУТ И ТРАНСПОРТ

отдых на браславах

КОНТАКТЫ

Телефон

+375297262853

Адрес

Браславский район, деревня Черноземье, Браслав 211985

Почта

shepelevhs@gmail.com