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Отдых на берегу живописного озера Прутас с уютными апартаментами и
просторными террасами в Витебской области, 48 км от Браслава!
Оставьте все заботы позади и отправляйтесь навстречу незабываемому отдыху на берегу озера Прутас!
Предлагаем вам великолепные апартаменты, идеально подходящие для семейного отдыха или путешествий в большой компании. Насладитесь комфортом и уютом в просторном и светлом помещении, рассчитанном на размещение до пяти человек.
Особенности апартаментов:
Просторные и светлые апартаменты с продуманной планировкой, создающие комфортные условия для проживания до 5 гостей.
Удобная гостиная зона с мягкой мебелью, телевизором.
Полностью оборудованная кухня, позволяющая готовить любимые блюда прямо в апартаментах.
Спальня с удобной кроватью, гостиная с раскладным диваном и креслом-кроватью, постельным бельем и вместительными шкафами.
Современная ванная комната с душевой и стиральной машиной.
Терраса с потрясающим видом на озеро Прутас.
Предлагаем комфортабельные апартаменты, идеально подходящие для семейных поездок или путешествий с друзьями. Насладитесь отдыхом в просторном и светлом помещении, рассчитанном на размещение до трех человек.
Особенности апартаментов:
Комната с удобными двуспальным диваном, креслом-кроватью и телевизором.
Встроенная кухня с холодильником, плитой, микроволновой печью, духовым шкафом.
Собственная ванная комната с душем.
Терраса с потрясающим видом на озеро Прутас.
Уютные апартаменты: сделают ваш отдых по-настоящему комфортным. Современный интерьер, удобные кровати и все необходимые удобства обеспечат вам чувство домашнего тепла и уюта.
В каждом домике – собственный мангал, готовый к вашим кулинарным экспериментам. В вашем распоряжении – качественная решетка и запасы ароматных дров, которые подарят неповторимый вкус вашим блюдам. Добавьте к этому уголь (за отдельную плату) – и ужин на свежем воздухе станет настоящим праздником для души и тела.
Просторные террасы: откроют потрясающие виды на озеро Прутас. Здесь вы сможете наслаждаться завтраками на свежем воздухе, вечерними посиделками с друзьями или просто нежиться в лучах заходящего солнца.
Представьте: теплые солнечные лучи, ласковый бриз, шелест листвы и мерный плеск воды. Вы сидите на просторной террасе, наслаждаясь чашечкой ароматного кофе, с видом на живописное озеро Прутас!
Озеро Прутас: прекрасное место для рыбалки, купания, катания на лодках и просто спокойных прогулок. Чистый воздух, прекрасная природа и умиротворяющая атмосфера подарят вам заряд энергии и незабываемые впечатления.
Можно с домашними животными – разовый платеж от 30 BYN
Баня – неотъемлемая часть русского отдыха. Это место, где можно расслабиться, оздоровиться и приятно провести время в компании друзей или семьи.
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