Особенности апартаментов:

Просторные и светлые апартаменты с продуманной планировкой, создающие комфортные условия для проживания до 5 гостей.

Удобная гостиная зона с мягкой мебелью, телевизором.

Полностью оборудованная кухня, позволяющая готовить любимые блюда прямо в апартаментах.

Спальня с удобной кроватью, гостиная с раскладным диваном и креслом-кроватью, постельным бельем и вместительными шкафами.

Современная ванная комната с душевой и стиральной машиной.

Терраса с потрясающим видом на озеро Прутас.